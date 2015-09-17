شاهد بـ"خلية الصواريخ":"المتهمون خططوا لاستهداف مدينة الإنتاج الإعلامى"

استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى جلسة محاكمة 36 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، الاستماع إلى شهادة "أحمد.ف" المقدم بقطاع الأمن الوطنى، والذى ردا على سؤال الدفاع عن مصادر معلوماته والأحراز التى تم ضبطها مع المتهمين قائلا: "إنه بنى تحرياته على مصادر سرية موثوقة من خارج جهاز الشرطة وأن المتهمين شرعوا فى استهداف العديد من المنشآت وعلى رأسها مدينة الإنتاج الإعلامى".

وأكد أنه ضبط بحوزتهم العديد من الأحراز من بينها أحراز عبارة عن مواد كان من المقرر استخدامها فى صناعة صواريخ.

تضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 متهمًا محبوسا، و12 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.