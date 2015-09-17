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القبض على عاطل متهم فى 13 قضية بعد سرقته مشغولات ذهبية من منزل بالرحاب

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ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على عاطل أثناء محاولته سرقة أحد المنازل والاستيلاء على المشغولات الذهبية بها، وحرر محضر بالواقعة.

كان قسم التجمع الأول تلقى بلاغًا من "نبيل.ا.س"، 69 سنة، بالمعاش، ومقيم مدينة الرحاب التجمع الأول، بسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 خواتم + سلسلة مجدولة بعليقه ما شاء الله) + ساعة ماركة لونجيز + مبلغ مالى وقدره 30 ألف جنيه مصرى، ولا يتهم أو يشتبه فى أحد فى ارتكاب الواقعة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الحادث "سعيد.س.م"، 32 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة مدينة نصر، والسابق ضبطه واتهامه فى 13 قضية آخرها القضية رقم 234 لسنة 2013 جنح مدينة نصر سرقة مساكن.

وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد ألاكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر زجاج باب البلكونة باستخدام مفك كهربائى، وبإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات وهى عبارة عن (14 ساعة يد ماركات مختلفة + 6 خواتم ذهبية + 3 إنسيالات ذهب + 8 سلاسل ذهب + 2 كاميرا تصوير ماركة كانون + 12 هاتف محمول مختلف الماركات + مجموعة إكسسوارات) لدى عميله "أشرف.ب.ا"، 43 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية بعزبة الهجانة مدينة نصر بحدائق القبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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