دحلان: معركة القدس دخلت منعطفاً خطيراً وإسرائيل لم تعد معنية بإخفاء مخططاتها

دعا النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، محمد دحلان، الفصائل الفلسطينية وشخصيات العمل الوطنى للعمل من أجل إنهاء الانقسام.

وشدد دحلان فى تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على ضرورة المضى قدما ولو خطوة واحدة فى الاتجاه الصحيح، مجددا دعوت لكل قوى وفصائل وشخصيات العمل الفلسطينى، للعمل من أجل إنهاء الانقسام الوطنى المدمر، أو على الأقل لاتخاذ خطوة واحدة فى الاتجاه الصحيح، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للإطار القيادى المؤقت، يعقبه اجتماع للمجلس المركزى لمنظمة التحرير بحضور ممثلين عن حركتى حماس والجهاد الإسلامى، وبجدول أعمال بنده الوحيد هو القدس".

وأكد دحلان أن معركة القدس دخلت منعطفاً خطيراً، وأن الحكومة الإسرائيلية لم تعد معنية بإخفاء مخططاتها، وهى تنفذه جهاراً نهاراً، عبر مؤسساتها الرسمية، أو عبر أذرعها الإرهابية من المستوطنين أو غيرهم".

وتابع" لم يعد سراً أن بنيامين نتنياهو يراهن على حالة العجز والهوان التى تسود المؤسسات الفلسطينية والعربية، فضلاً عن الأداء المريب والمخجل للمجتمع الدولى".

وأكد دحلان على أن الشعب الفلسطينى قادر ومصمم على خوض هذه المعركة المصيرية، دفاعاً عن مقدسات العرب والمسلمين جميعاً، ونيابة عنهم.

واستطرد قائلا "إننى واثق من قدرتنا الفلسطينية على ردع الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو يعلم ذلك، ويعلم أنه لن يستطيع تحمل تكلفة حرب القدس، لأنها ستكون حرباً مدمرة على الجميع، ونحن ليس لدينا ما نخسره أكثر وأعز من القدس والأقصى، وأن فرضت حرب القدس فسيخوضها شعبنا عن بكرة أبيه مهما كان الثمن".