أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دحلان: معركة القدس دخلت منعطفاً خطيراً وإسرائيل لم تعد معنية بإخفاء مخططاتها

Google+ Print
دحلان: معركة القدس دخلت منعطفاً خطيراً وإسرائيل لم تعد معنية بإخفاء مخططاتها دحلان: معركة القدس دخلت منعطفاً خطيراً وإسرائيل لم تعد معنية بإخفاء مخططاتها
دعا النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، محمد دحلان، الفصائل الفلسطينية وشخصيات العمل الوطنى للعمل من أجل إنهاء الانقسام.

وشدد دحلان فى تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على ضرورة المضى قدما ولو خطوة واحدة فى الاتجاه الصحيح، مجددا دعوت لكل قوى وفصائل وشخصيات العمل الفلسطينى، للعمل من أجل إنهاء الانقسام الوطنى المدمر، أو على الأقل لاتخاذ خطوة واحدة فى الاتجاه الصحيح، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للإطار القيادى المؤقت، يعقبه اجتماع للمجلس المركزى لمنظمة التحرير بحضور ممثلين عن حركتى حماس والجهاد الإسلامى، وبجدول أعمال بنده الوحيد هو القدس".

وأكد دحلان أن معركة القدس دخلت منعطفاً خطيراً، وأن الإسرائيلية لم تعد معنية بإخفاء مخططاتها، وهى تنفذه جهاراً نهاراً، عبر مؤسساتها الرسمية، أو عبر أذرعها الإرهابية من المستوطنين أو غيرهم".

وتابع" لم يعد سراً أن بنيامين نتنياهو يراهن على حالة العجز والهوان التى تسود المؤسسات الفلسطينية والعربية، فضلاً عن الأداء المريب والمخجل للمجتمع الدولى".

وأكد دحلان على أن الشعب الفلسطينى قادر ومصمم على خوض هذه المعركة المصيرية، دفاعاً عن مقدسات العرب والمسلمين جميعاً، ونيابة عنهم.

واستطرد قائلا "إننى واثق من قدرتنا الفلسطينية على ردع الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو يعلم ذلك، ويعلم أنه لن يستطيع تحمل تكلفة حرب القدس، لأنها ستكون حرباً مدمرة على الجميع، ونحن ليس لدينا ما نخسره أكثر وأعز من القدس والأقصى، وأن فرضت حرب القدس فسيخوضها شعبنا عن بكرة أبيه مهما كان الثمن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"