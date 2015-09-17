الفرنسية: الحوثيون أسروا جنودا سعوديين"مفترضين" ويعرضون تسجيلا لأحدهم

قال المتمردون الحوثيون أنهم اسروا عددا من الجنود السعوديين وعرضوا تسجيلا مصورا عبر قناتهم التلفزيونية لشخص قالوا أنه أحد الجنود، وعرضت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الشيعة الموالين لإيران في وقت متأخر الأربعاء تسجيلا لرجل يلبس ثيابا عسكرية وقال إنه جندي سعودي من منطقة جازان على الحدود الجنوبية الغربية مع اليمن.

وذكر الرجل الذي لا يمكن التأكد من مصداقية ما قاله انه أسير مع عدة جنود دون أن يذكر العدد أو تاريخ اسره ، وشهدت المنطقة الحدودية بين السعودية واليمن عددا من المواجهات عبر الحدود وعمليات قصف منذ أن اطلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية عملية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، دعما للرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.

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