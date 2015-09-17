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السعودية تجلى 1028 حاجا آسيويا إثر حريق بفندق بمكة المكرمة

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السعودية تجلى 1028 حاجا آسيويا إثر حريق بفندق بمكة المكرمة السعودية تجلى 1028 حاجا آسيويا إثر حريق بفندق بمكة المكرمة
سيطرت فرق الدفاع المدنى السعودى اليوم الخميس، على حريق شب فى غرفة بأحد فنادق بحى العزيزية بالعاصمة المقدسة وأخلت 1028 حاجا من حجاج إحدى الدول الأسيوية.

وقال الناطق الإعلامى لقوات الدفاع المدنى بالحج العقيد عبدالله العرابى الحارثى، أن عمليات الدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا عن وقوع الحادث وعلى الفور تم توجيه عدد 6 فرق مجهزة بالسلالم لمباشرة الحادث وإخلاء الفندق، وإنقاذ 2 من الحجاج الذين تعرضوا للإصابة جراء الحادث.

ولفت العقيد الحارثى إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الحج ليتم إيواؤهم وتهيئة السكن المناسب لهم.
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مصر 365

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