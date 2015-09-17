دى ميستورا والمعلم يبحثان فى دمشق تطورات الوضع السورى

بحث مبعوث الأمم المتحدة للأزمة السورية ستيفان دى ميستورا مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم اليوم الخميس فى دمشق آخر تطورات الوضع السياسى فى سوريا والمقترحات المطروحة من كافة الأطراف المحلية والاقليمية والدولية بغية التوصل لحل سياسى وفق بيان جنيف واحد.

و قال مصدر غربى واسع الاطلاع مواكب لزيارة دى ميستورا فى تصريح صحفى إن برنامج الزيارة يشمل بالإضافة للمسؤولين السوريين لقاءات مع بعض اطياف معارضة الداخل مثل هيئة التنسيق ، للتشاور حول دور هذه المعارضة فى الحل السياسى الجارى التداول به مع الأطراف كافة.

ووصل دى ميستورا الى دمشق عن طريق لبنان برا بعد لقاءات عدة فى الايام الاخيرة مع مسؤولين عرب وأجانب حول سبل تفعيل الحل السياسى ومكافحة الارهاب والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات " الدولة " فى سورية التى أنهكتها الحرب فى عامها الخامس.

ومن المرجح أن يلتقى المبعوث الأممى الرئيس السورى بشار الأسد غدا الجمعة ، وتأتى زيارة دى ميستورا الى دمشق اليوم بعد تطورات مفصلية ابرزها ازمة اللاجئين السوريين فى أوروبا والعالم وكذلك التواجد العسكرى الروسى فى الساحل السورى.

وأعلنت مصادر عسكرية رسمية اليوم أن جيش النظام بدأ التدريب واستعمال الأسلحة الروسية التى تسلمها مؤخرا.

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