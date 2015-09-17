الشرطة الصومالية: انفجار فى مدينة كيسمايو ومقتل ثلاثة جنود

قالت الشرطة الصومالة وحركة الشباب المتشددة إن انفجارا نفذته الحركة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود بينما كان أفراد من الشرطة ينتظرون للحصول على رواتبهم فى معسكر للجيش فى مدينة كيسمايو الساحلية.

وقال رائد الشرطة عبد الرحمن نور "حتى الآن توفى ثلاثة من رجال الشرطة كانوا يسلمون الرواتب وأصيب عشرة كانوا ينتظرون الحصول على مرتباتهم. زرعت القنبلة داخل المعسكر."، وأعلن الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب مسؤولية الحركة عن الهجوم.

>