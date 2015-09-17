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خفر السواحل الليبى يوقف ناقلة نفط روسية حاولت تهريب الوقود

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خفر السواحل الليبى يوقف ناقلة نفط روسية حاولت تهريب الوقود خفر السواحل الليبى يوقف ناقلة نفط روسية حاولت تهريب الوقود
قام خفر السواحل الليبى باقتياد ناقلة نفط تحمل العلم الروسى الى قاعدة طرابلس البحرية، معلنا أن هذه الناقلة كانت تتواجد فى المياه الليبية دون إذن بهدف تهريب الوقود، وأن السلطات المحلية تقوم حاليا بالتحقيق مع أفراد طاقمها وهم 12 روسيا.

وقال المقدم توفيق محمد السكير أمر عمليات القطاع الأوسط فى خفر السواحل الليبى لوكالة فرانس برس الخميس "وردت إلينا معلومات حول وجود سفينة تقوم بتهريب الوقود قرب زوارة فاعطيت التعليمات بالإبحار باتجاه زوارة" على بعد نحو 160 كلم غرب طرابلس.

وأضاف وهو يقف امام ناقلة النفط "تم الإبحار أمس وتم الوصول الى نقطة الهدف على بعد حوالى 14 ميلا عن ميناء زوارة، وقد تم التعامل معها والتوجه بها إلى قاعدة طرابلس البحرية".

وتابع أن ناقلة النفط التى وصلت الى قاعدة طرابلس البحرية مساء امس تبلغ حمولتها خمسة ملايين ليتر، وأن على متنها 12 بحارا روسيا، بينهم إمراة، يجرى حاليا التحقيق معهم، وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافى فى 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا فى الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتنشغل القوات الموالية للسلطتين بالمعارك بينهما، الأمر الذى يؤدى الى اضعاف السيطرة الحكومية على المنافذ البحرية والبرية ويساهم فى تصاعد عمليات تهريب الوقود، وبلغ سعر ليتر الوقود فى ليبيا 15 قرشا، أى أقل من ربع دولار.
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مصر 365