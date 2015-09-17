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محافظ أسيوط:حركة المحليات الأخيرة جاءت للدفع بالقيادات الشابة وتمكين المرأة

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محافظ أسيوط:حركة المحليات الأخيرة جاءت للدفع بالقيادات الشابة وتمكين المرأة محافظ أسيوط:حركة المحليات الأخيرة جاءت للدفع بالقيادات الشابة وتمكين المرأة
قال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إن حركة المحليات الأخيرة جاءت طبقًا للقواعد المحددة ولم تحدث بشكل عشوائى، موضحًا أنه تم ضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز للعمل على إزالة المعوقات وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف الدسوقى فى تصريحات صحفية، أن المحافظة بدأت بتطبيق سياسات الدولة بتمكين المرأة والدفع بها فى تولى المناصب القيادية والتنفيذية، بالإضافة إلى تخفيض السن لرؤساء الأحياء والمراكز دون الخمسين والدفع بالقيادات الشابة فى المناصب القيادية، فضلاً عن الاستفادة بخبرات القيادات الأكبر سنًا فى أماكن أخرى، مشيرًا إلى أن التغيير شمل 40% من القيادات، وتغيير مواقع 60% الباقين حتى يتجدد النشاط وتحتفظ المنظومة الأساسية باستقرارها وتماسكها.

وشدد المحافظ، على المتابعة اليومية لكافة المجالات وإزالة العقبات والمعوقات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، موضحًا أن الإدارة الناجحة هى التى تقوم على تنفيذ كل شخص أو مسئول للدور المنوط به تنفيذه، بحيث يكمل كل قطاع عمل الآخر حتى تكتمل المنظومة ويتم تنفيذ المهام المكلف بها.

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مصر 365