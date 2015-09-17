"هندسة شبين الكوم" تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

قالت الدكتورة عزه لاشين عميد كلية الهندسة، إن الكلية أتمت استعدادها للعام الدراسى الجديد، حيث استكملت أعمال الصيانة الكاملة للمعامل والمدرجات والتأكد من تشغيل الصوت والتهوية وتشغيل الداتا شو بجميع مدرجات وقاعات المحاضرات، وتشكيل مجموعة من المعيدين وأمناء المعامل للتأكد من إنهاء كافة إجراءات الصيانة وشراء عدد من الكراسى والترابيزات.

وأضافت أنه تم قبول دفعة جديدة من خريجى الثانوية العامة 2015 من الحاصلين على 392 ونصف درجة من 411 بما يعادل 95.7%، وتم استلام أوراق 832 طالبا وطالبة إضافى إلى قوائم الثانوية العامة المعادلة والشهادات الفنية.

كما تم تشعيب طلاب الفرقة الإعدادية وفقًا للرغبات ومجموع الطالب بالفرقة ماعدا قسم عمارة عن طريق امتحانات القدرات.

ومن جانبه، أشار الدكتور عوض السبع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن فريق الجوالة بالكلية نظم معسكرًا داخل الكلية، لاستقبال الطلبة الجدد لتعريفهم بالكلية وأقسامها العلمية وإمكاناتها، موضحًا أنه قد تم فتح باب التحويل للطلاب من الأقسام داخل الكلية بناء على طلباتهم مع الاحتفاظ بالحد الأدنى لكل قسم علمى.