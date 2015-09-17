بالصور.. تنظيم ورشتى عمل فى بنى سويف لمناقشة قانون حقوق ذوى الإعاقة

نظمت جمعية التحدى لذوى الإعاقة فى بنى سويف، بالتعاون مع المنتدى المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة، مساء أمس الأربعاء، ورشتى عمل حول قانون حقوق ذوى الإعاقة المطروح من قبل المجلس القومى لشئون الإعاقة.

وشارك فى ورشتى العمل ممثلو المنتدى المصرى لذوى الإعاقة والذى يضم 22 جمعية لذوى الإعاقة على مستوى 14 محافظة منها المنيا وبنى سويف والقاهرة وجنوب سيناء وأسوان، وذلك بمشاركة جمعية التحدى لذوى الإعاقة، الممثل الرسمى للمنتدى بالمحافظة وبرعاية الهيئة القبطية الإنجيلية.



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