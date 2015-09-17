نقابة المهندسين بالفيوم تكرم المتفوقين وأوائل الخرجين من أبناء أعضائها

شهد المهندس هشام والى، نقيب المهندسين بمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلس النقابة، مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم أوائل الخريجين والمتفوقين من أبناء المهندسين فى الشهادات العامة.

وتم تكريم 30 طالبا وطالبة من المتفوقين الحاصلين على الشهادة الإعدادية، و53 طالبا وطالبة من المتفوقين فى الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، و3 من أوائل الخريجين بكلية الهندسة، و10 من أوائل أقسام كلية الهندسة بجامعة الفيوم، و3 من كليتى الطب ودار العلوم، و3 من المهندسين الحاصلين على درجة الماجستير، و12 من المهندسين المتميزين فى القطاعات الحكومية، و38 من المهندسين الذين بلغوا سن التقاعد.

وأقيم الحفل على حمام السباحة بنادى قارون الرياضى والذى بدأ بعروض السباحة لمسافات مختلفة تحت إشراف اللواء وحيد الزمان مدير حمام السباحة بالنادى وتقديم العروض الفنون والشعبية والتنورة.

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