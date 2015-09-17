مصدر: الفحص الأخير لأوراق طالبة صفر الثانوية تم بجهاز "فحص المستندات"

قال مصدر بالنيابة العامة بأسيوط، إن الفحص الأخير لأوراق الطالبة مريم والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة صفر الثانوية العامة" كان فى منتهى الدقة، حيث تم فحص الأوراق بجهاز فحص المستندات الذى قام بكشف الضغطات الداخلية لخط الطالبة، ومطابقة الكتابة على "التكت" الخارجى مع الخط من الداخل، والتأكد من أن ضغط الخط على كل ورقة مماثلة للصفحة التى تسبقها، كما تم فحص بقايا "التكت" الذى يتم قطعه من الورقة، وتم التأكد من أن ألياف القطع مماثلة لما تبقى منه بعد القطع ومماثل لألياف الكراسة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحليل الخواص الخطية واللونية لحبر القلم مع الحبر الذى تمت به الكتابة، وتم التأكد من تطابقه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تتشابه الخواص الخيطية واللونية لقلم مع آخر.

وكان المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، قد كلّف نيابة استئناف أسيوط بفحص التظلم المقدم من وكيل الطالبة مريم ملاك ذكرى تادرس، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة صفر الثانوية العامة" لإعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بها فى امتحانات الثانوية العامة.

وقررت النيابة تكليف لجنة خماسية من المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، لإعادة مضاهاة الاستكتابات المحررة التى انتهت مؤخرا إلى مطابقة الاجابات مع خط الطالبة.

وتم إرسال التقرير إلى النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد فتحى، النائب العام لنيابات جنوب، والذى أمر بحفظ القضية مرة أخرى.

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