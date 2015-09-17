أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصدر: الفحص الأخير لأوراق طالبة صفر الثانوية تم بجهاز "فحص المستندات"

Google+ Print
مصدر: الفحص الأخير لأوراق طالبة صفر الثانوية تم بجهاز "فحص المستندات" مصدر: الفحص الأخير لأوراق طالبة صفر الثانوية تم بجهاز "فحص المستندات"
قال مصدر بالنيابة العامة بأسيوط، إن الفحص الأخير لأوراق الطالبة مريم والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة صفر الثانوية العامة" كان فى منتهى الدقة، حيث تم فحص الأوراق بجهاز فحص المستندات الذى قام بكشف الضغطات الداخلية لخط الطالبة، ومطابقة الكتابة على "التكت" الخارجى مع الخط من الداخل، والتأكد من أن ضغط الخط على كل ورقة مماثلة للصفحة التى تسبقها، كما تم فحص بقايا "التكت" الذى يتم قطعه من الورقة، وتم التأكد من أن ألياف القطع مماثلة لما تبقى منه بعد القطع ومماثل لألياف الكراسة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحليل الخواص الخطية واللونية لحبر القلم مع الحبر الذى تمت به الكتابة، وتم التأكد من تطابقه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تتشابه الخواص الخيطية واللونية لقلم مع آخر.

وكان المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، قد كلّف نيابة استئناف أسيوط بفحص التظلم المقدم من وكيل الطالبة مريم ملاك ذكرى تادرس، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة صفر الثانوية العامة" لإعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بها فى امتحانات الثانوية العامة.

وقررت النيابة تكليف لجنة خماسية من المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، لإعادة مضاهاة الاستكتابات المحررة التى انتهت مؤخرا إلى مطابقة الاجابات مع خط الطالبة.

وتم إرسال التقرير إلى النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد فتحى، النائب العام لنيابات جنوب، والذى أمر بحفظ القضية مرة أخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365