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4 مرشحين بطنطا يتقدمون بطعون بعد استبعادهم من كشوف الانتخابات

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4 مرشحين بطنطا يتقدمون بطعون بعد استبعادهم من كشوف الانتخابات 4 مرشحين بطنطا يتقدمون بطعون بعد استبعادهم من كشوف الانتخابات
تقدم 4 مرشحين من المستبعدين من قوائم الترشيح بطعون على قرار استبعادهم أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، بعد ثبوت إيجابية تعاطيهم للمخدرات فى الكشوف الطبية على المرشحين.

وتقدم كل من "عبد الرؤوف.م.ع شتا" المرشح عن بندر المحلة، و"الشعراوى ك.م" مركز سمنود، و"عبد العزيز ع.ا" دائرة مركز المحلة بالطعون أمام المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بطنطا، على أن يتم النظر فى الطعون يومى السبت والأحد القادمين عقب الانتهاء من فترة تلقى الطعون.

كما تقدم أيضا فريد محمد فريد واصل نجل شقيق المفتى الأسبق نصر فريد واصل-دائرة سمنود لاستبعاده لعدم تقدمه بأوراق المؤهل الدراسى.

كانت المحكمة قد بدأت أمس الأربعاء فى تلقى الطعون من المرشحين، ولم تتلق أى طعون من أى مرشح بالأمس، باستثناء طعون المرشحين المستبعدين صباح اليوم الخميس .

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