"تموين الإسكندرية" تضبط لحوما غير صالحة وملح سياحات وأوكازيونات وهمية

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بإشراف اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى "إدارة تفتيش اللحوم" بحملة بالأسواق وفروع شركة المجمعات الاستهلاكية بدوائر أقسام المدينة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من توافر اللحوم البلدية وصلاحية المعروض منها وكذا اللحوم البلدية ذبيح خارج المجازر العمومية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد "165" كجم من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وكذا لحوم ذبيح خارج المجازر العمومية لدى كل من "إيهاب س ع" صاحب محل لحوم مجمدة ومصنعاتها بدائرة قسم أول العامرية، و"محمد ز ق" صاحب محل سوبر ماركت بدائرة قسم أول العامرية، و"عادل خ ع" المدير المسئول عن محل سوبر ماركت بدائرة قسم أول العامرية، و"إسلام ح م" المدير المسئول عن مطعم بدائرة قسم ثان العامرية.

وقام ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى الرقابة التجارية بحملة على المحال التجارية التى تقوم بإجراء أوكازيونات للتأكيد من جدية تخفيض أسعار السلع وحصول تلك المحال على ترخيص مسبق أسفرت عن ضبط كل من "أشرف ا ع" المدير المسئول عن محل أحذية بدائرة قسم أول الرمل، و"سعد الدين خ م" المدير المسئول عن محل ملابس بدائرة قسم أول الرمل، و"مهند م ح" المدير المسئول عن محل ملابس بدائرة قسم أول الرمل، و"إيناس ح م" المسئوله عن محل ملابس بدائرة قسم أول الرمل.

كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط كل من "ياسر ع ا" 36 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد "100" كجم من اللحوم المجمدة ومصنعاتها "سجق – كبدة – مفروم" بدون ثمة بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"محمد م ع" 35 سنة تاجر ملح لحيازته وعرضه للبيع عدد "600" كجم ملح سياحات به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "أحمد خ ف" 59 سنة المدير المسئول عن مخزن مخللات لحيازته وعرضه للبيع عدد " 6 " براميل مخلل " زنة البرميل 120 كجم " بإجمالى وزن 720 كجم مخللات بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"حجاج ط ش" 25 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد " 135 " كجم أسماك مدخنة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك "محمود م ع " 20 سنة المدير المسئول عن مخبز حر لقيامه بتجميع عدد " 5 " جوال دقيق بلدى مدعم من المخابز العمومية بإجمالى وزن 250 كجم بقصد استخدامه فى تصنيع الخبز الحر بمخبزه.