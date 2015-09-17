شاهد بقضية "خلية الصواريخ":"المتهمون تعرفوا على بعض فى اعتصام رابعة"

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح دوود، ومحمد عمارة، فى جلسة محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، إلى شهادة "أحمد.ف" ضابط برتبة مقدم بقطاع الأمن الوطنى، والذى قال: "إن المتهمين كونوا خلية عنقودية لاستهداف عدة منشآت بالدولة، وأن ذلك التنظيم تم إنشاؤه إبان اعتصامى رابعة والنهضة وأن عناصره تعرفوا على بعضهم البعض خلال مشاركتهم فى الاعتصام، وأنهم شرعوا فى تنفيذ مخططهم الإجرامى لاستهداف المنشآت عقب فض الاعتصامين".

تضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 متهمًا محبوسا، و12 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.