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تحقيقات النيابة: 42 إخوانيا خططوا للعنف بالإسكندرية لتعطيل خارطة الطريق

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تحقيقات النيابة: 42 إخوانيا خططوا للعنف بالإسكندرية لتعطيل خارطة الطريق تحقيقات النيابة: 42 إخوانيا خططوا للعنف بالإسكندرية لتعطيل خارطة الطريق
كشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة مع 42 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية، عن تورطهم فى وضع مخطط لنشر العنف والفوضى بالمحافظة مطلع العام الحالى، تنفيذا لتكليفات قيادات الجماعة الهادفة لتعطيل خارطة الطريق.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم ارتكبوا جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ودعم وتمويل مظاهرات جماعة الإخوان بقرية المهاجرين بمحافظة الإسكندرية.

وذكرت التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية، أن المتهمين المقبوض عليهم منذ 16 ديسمبر الماضى خلال أحداث عزب المهاجرين، تلقوا تكليفات من قيادات جماعة الإخوان لنشر الفوضى والعنف، وإعادة تنظيم المسيرات غير السلمية واستهداف رجال الجيش والشرطة، بهدف إظهار الدولة فى موقف ضعف وتعطيل العمل بخارطة الطريق.

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مصر 365