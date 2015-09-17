التأمين الصحى: صرف 16 ألف عبوة سوفالدى منتج محليا لمرضى فيروس سى

قال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الهيئة العامة للتأمين الصحى صرفت 16 ألفا و13 عبوة من السوفالدى المنتج محليا لمرضى فيروس سى المنتفعين بخدمات الهيئة خلال الفترة من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر الجارى.

وأشار حجازى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن عدد حالات المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الذين تم علاجهم بعقار السوفالدى (الثنائى والثلاثى) بلغ 34 ألف منتفع، بتكلفة بلغت 408 ملايين جنيه، فى الفترة من ديسمبر2014 حتى أغسطس 2015 ، من خلال 72 مركزا على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن عدد عمليات زرع القوقعة التى قامت بها هيئة التأمين الصحى خارج وداخل وحدات الهيئة خلال عام 2015 الجارى بلغت ألفا و57 عملية، تساهم الهيئة فى كل عملية بمبلغ 90 ألف جنيه.

أما عدد عمليات زراعة الكبد خلال العام الجارى فقد بلغت 113 عملية، بلغت تكلفتها 9 ملايين جنيه، حيث تساهم الهيئة فى كل عملية بمبلغ 75 ألف جنيه، بينما بلغ عدد عمليات زرع القرنية 218 عملية بإجمالى تكلفة 2،2 مليون جنيه، فيما بلغ عدد عمليات زرع النخاع 359 عملية، بإجمالى تكلفة 26 مليون جنيه، حيث تساهم الهيئة فى كل عملية بمبلغ 75 ألف جنيه.

فى السياق ذاته فقد بلغ عدد عمليات زراعة الكلى 50 عملية بتكلفة 310 آلاف جنيه، وعدد عمليات القلب المفتوح 5 آلاف و 163 عملية بتكلفة 3,37 مليون جنيه، بينما أجريت 22 ألفا و868 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية بتكلفة 7,41 مليون جنيه.

أما عدد الدعامات الدوائية فقد بلغت 4100 دعامة بتكلفة 5,22 مليون جنيه من سبتمبر 2014 للآن داخل وحدات الهيئة، بينما بلغ عدد حالات علاج أورام المخ بالجامانايف 434 حالة بتكلفة 5,6 مليون جنيه، وجلسات الأورام 220 ألفا و300 جلسة بتكلفة 82 مليون جنيه، وحالات هرمون النمو700,28 حالة بتكلفة 17,2 مليون جنيه.

بينما بلغ علاج حالات التصلب الشرينى المتناثر 1076 حالة بتكلفة 46.5 مليون جنيه سنويا بعد رفع نسبة المساهمة، كما بلغت تكلفة علاج حالات أنيميا البحر المتوسط وبالأدوية البديلة 23 مليون جنيه، أما الأجهزة التعويضية فبلغت تكلفتها 3,6 مليون جنيه، وعقار الجيلينيا 9 حالات حيث تساهم الهيئة بـ 3000 شهرياً للحالة، فيما بلغ عدد حالات ترقيع القرنية193 حالة بإجمالى تكلفة 193 ألفا خارج وحدات الهيئة.

الجدير بالذكر أن 50.21750.217 مليون مواطن يتمتعون بمظلة التأمين الصحى ويمثلون أكثر من نصف سكان مصر بنسبة تغطية حوالى 58% حيث يقوم نحو 67 ألفا من العاملين بالهيئة بتقديم الخدمة الطبية لهم.