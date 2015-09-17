المكتب الإعلامى للرئاسة ينسق مع اليوم السابع لتنظيم مؤتمر حول الأمن القومى

ينسق المكتب الإعلامى برئاسة الجمهورية مع "اليوم السابع" لتنظيم أكبر مؤتمر حول المخاطر التى تهدد الأمن القومى المصرى خلال الفترة الراهنة.

ومن المقرر أيضًا أن يمتد التنسيق لإقامة سلسلة من الندوات عن الجيل الرابع لحروب المعلومات وحرب الشائعات التى تلجأ إليها عدد من الأطراف والجماعات المعادية لزعزعة الأمن القومى المصرى.

>وكان المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً الجمعة، بالكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أبلغه خلاله أن الرئاسة مهتمة بما طرحه الزميل يوسف أيوب فى مقاله أمس بعنوان "حرب المعلومات وحروب الجيل الرابع"، والذى تناول خلاله ضرورة التوعية بمخاطر حرب المعلومات التى تتعرض لها مصر، باستخدام وسائل الاتصال والتواصل التى سهلت من نشر الشائعات لضرب استقرار مصر.