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تشييع جثمان اللواء خالد عثمان شهيد الواجب بسيناء فى أكاديمية الشرطة

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تشييع جثمان اللواء خالد عثمان شهيد الواجب بسيناء فى أكاديمية الشرطة تشييع جثمان اللواء خالد عثمان شهيد الواجب بسيناء فى أكاديمية الشرطة
تشيع قيادات وزارة الداخلية جثمان الشهيد اللواء خالد عثمان، بعد قليل، فى جنازة عسكرية مهيبة، والذى استشهد فى سيناء إثر استهدافه من قبل عناصر إرهابية وذلك من أكاديمية الشرطة.

وخيمت حالة من الحزن والألم بمنطقة قلين فى كفر الشيخ مسقط رأس الشهيد، واتشح الأهالى بالملابس السوداء، وسط دموع وأحزان حاصرت الجميع، الذين أكدوا حسن سمعة الشهيد وأخلاقه العالية مع الجيران والأهل والأصدقاء.

وكانت وزارة الداخلية أكدت أن اللواء خالد كمال عثمان من قوة قطاع الأمن المركزى استشهد مساء أمس الأربعاء، أثناء مروره لتفقد الخدمات والتمركزات الأمنية بالمدينة إثر قيام مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اللون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه أحد التمركزات الأمنية بميدان النصر دائرة قسم شرطة ثان العريش التى كان يتفقدها، ما أسفر عنه إصابة اللواء خالد عثمان بطلق نارى استشهد على إثره. وتصدت القوات لهم وبادلتهم الأعيرة النارية ما دفع الجناة للهرب، هذا وقد تم فرض طوق أمنى بمنطقة الحادث وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365