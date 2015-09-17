القضاء الإدارى بأسيوط يرفض دعوى بتخصيص يوم لـ"عيد الأب"

قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط اليوم، برفض الدعوى القضائية، التى تطالب بتخصيص يوم 19 نوفمبر ليكون عيدًا للأب للمصرى، وذلك لعدم الاختصاص.

وكان المواطن ياسر محمد عبد الوهاب، قد أقام دعوى قضائية بمحكمة المنيا حملت رقم 371 ق م لسنة 2015، للمطالبة بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، وقد تحدد لها جلسة 19 مايو لسنة 2015، وتضمنت عريضة الدعوى المطالبة على الموافقة لشعب مصر بتحديد يوم 19 نوفمبر، ليكون احتفالاً للأب المصرى، ويسمى هذا اليوم بـ"عيد الأب" بناءً على رغبة الشعب، وأسوة بعيد الأم.

كما تضمنت عريضة الدعوى مطالبة الحكومة بتغيير مسمى مدينة شرم الشيخ إلى مدينة السلام العربية، لدورها الفعال فى احتضان كل الفعاليات الخاصة بمصر.