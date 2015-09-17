أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القضاء الإدارى بأسيوط يرفض دعوى بتخصيص يوم لـ"عيد الأب"

Google+ Print
القضاء الإدارى بأسيوط يرفض دعوى بتخصيص يوم لـ"عيد الأب" القضاء الإدارى بأسيوط يرفض دعوى بتخصيص يوم لـ"عيد الأب"
قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط اليوم، برفض الدعوى القضائية، التى تطالب بتخصيص يوم 19 نوفمبر ليكون عيدًا للأب للمصرى، وذلك لعدم الاختصاص.

وكان المواطن ياسر محمد عبد الوهاب، قد أقام دعوى قضائية بمحكمة المنيا حملت رقم 371 ق م لسنة 2015، للمطالبة بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، وقد تحدد لها جلسة 19 مايو لسنة 2015، وتضمنت عريضة الدعوى المطالبة على الموافقة لشعب بتحديد يوم 19 نوفمبر، ليكون احتفالاً للأب المصرى، ويسمى هذا اليوم بـ"عيد الأب" بناءً على رغبة الشعب، وأسوة بعيد الأم.

كما تضمنت عريضة الدعوى مطالبة بتغيير مسمى مدينة شرم الشيخ إلى مدينة السلام العربية، لدورها الفعال فى احتضان كل الفعاليات الخاصة بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"