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ضبط مسئولين بأحد البنوك لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من حسابات العملاء

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ضبط مسئولين بأحد البنوك لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من حسابات العملاء ضبط مسئولين بأحد البنوك لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من حسابات العملاء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء طارق الأعصر، من ضبط مسئولى أحد البنوك الاستثمارية لقيامه بالتعامل على حسابات بعض العملاء بالبنك والاستيلاء منها على مبالغ مالية بلغت 5.790 مليون جنيه بموجب مستندات صرف تحمل توقيعات مزورة.

كانت وردت معلومات أكدتها فحص وتحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالاشتراك مع الرائد كريم الجنزورى الضابط بالإدارة، عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كل من "بلاسى.ح.م" مواليد 1973 مصرفى بالبنك، و"على.م.ح" مواليد 1984 موظف بخدمة العملاء بالبنك من محافظة الشرقية.

وأكدت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما وقاما بالتعامل على حسابات عملاء فرع البنك وصرف منها مبلغ 5.790 مليون جنيه عن طريق إجراء عمليات سحب وتسويتها بموجب إيصالات سحب تحمل توقيعات مزورة على العملاء، كما قام المذكوران بإنهاء إجراءات منح تسهيلات ائتمانية للعملاء وإضافة قيمة أعلى من المبالغ المطلوبة من قبل العملاء والاستيلاء على الفارق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بالفرع الرئيسى للبنك، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع المتهم الثانى، وأنهما كانا يقدمان المبالغ المستولى عليها لشخص يدعى "طارق عبداللطيف" تاجر ومقيم صان الحجر بالشرقية لتوظيفها فى مجال الحدايد والبويات مقابل نسبة من الأرباح يتحصلان عليها.

وأضافا أنه حال طلب العملاء المستولى على مبالغهم صرف مبالغ من حساباتهم يتم سحب مبالغ من أرصدة عملاء آخرين وإيداعها بحساب العملاء المستولى على أموالهم.

وأكدا أنهما قاما عقب علمهما باكتشاف البنك للوقائع بإعادة أجزاء من المبالغ المستولى عليها إلى العملاء دون علم البنك وأبديا استعدادهما لتسوية باقى المبالغ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365