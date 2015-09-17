وزير الداخلية: عازمون على اقتلاع جذور الإرهاب ومواجهة كل عناصر الإجرام

قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن أمن الوطن واستقراره رسالة تسجلها تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة الأوفياء الذين عاهدوا الله على حملها وقصدوا سبيلها، وعازمون على اقتلاع جذور الإرهاب ومواجهة كل عناصر الشر والإجرام.

جاء ذلك عقب تقدمه مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب اللواء خالد كمال عثمان بقطاع الأمن المركزى، الذى استشهد إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه أحد التمركزات الأمنية بميدان النصر دائرة قسم شرطة ثان العريش، مما أسفر عن استشهاده.

وأدى وزير الداخلية برفقة القيادات الأمنية وعدد غفير من المواطنين صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

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