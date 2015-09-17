Elizabeth Banks مخرجة فيلم Charlie’s Angels !؟!

بعد أن أخرجت قسماً من فيلم Movie 43 في العام 2013، ومن ثم تولّت إخراج فيلم Pitch Perfect 2 الذي حصد هذا الصيف مبلغ 183.7 مليون دولار في أميركا، يبدو أن Elizabeth Banks ستنتقل حالياً من التمثيل الى الإخراج بعد إعلان شركة Sony بأنها أوكلت إليها مهمة إخراج فيلم جديد من سلسلة أفلام Charlie’s Angels المقتبس بدوره عن سلسلة تلفزيونية تحمل نفس العنوان عرضت في السبعينات. لن تكتفي Banks بإخراج الفيلم فقط بل ستتولّى إنتاج قسم منه عبر الشركة التي أسستها مع زوجها Max Handelman. لم يعرف حتى اليوم من سيشارك في بطولة الفيلم وما زال البحث جار لإيجاد كاتب سيناريو مناسب. يذكر أن في العام 2000 أنتجت شركة Sony فيلم Charlie’s Angels الذي شاركت في بطولته كل من Drew Barrymore و Cameron Diaz و Lucy Liu تبعه جزء ثاني في العام 2003 بعنوان Charlie’s Angels: Full Throttle.