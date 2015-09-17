وفاة المغني الفرنسي غي بيار عن 85 عاماً

توفي المغني الفرنسي الشهير Guy Beart عن 85 عاماً، قرب باريس، بعد أن سقط على الرصيف، ولم يكن ممكنا إنعاشه.

وأكد فابيان لوكوفر، المسؤول الإعلامي للنجم Guy ، خبر وفاته.

وُلد Guy ، وهو والد الممثلة Emmanuelle Beart، في 26 تموز عام 1930 في القاهرة، وهو ابن خبير محاسبي، وقد أمضى طفولته في الشرق الاوسط وإيطاليا واليونان.

ولدى عودته إلى بلده فرنسا، مارس مهناً عدّة، منها الهندسة وتدريس الرياضيات، وكتب بعض الأغاني لعدد من المغنين، أمثال باتاشو وزيزي جانمير وجولييت غريسو.

بدأ مشواره الفني بالغناء في الملاهي الباريسية، وأصدر مجموعته الغنائية الأولى عام 1957، ومن بعدها أغنية "لو فيف" التي أكسبته شعبية واسعة، كما أنّه برع في الكتابة وإنتاج البرامج التلفزيونية.

وبعد إصابته بمرض السرطان في الثمانينيّات، انسحب Guy قليلاً عن الساحة الفنية، ليعود إليها في منتصف التسعينيّات.

يذكر أنّ Guy Beart أصدر مجموعته الغنائية الأخيرة في العام 2010 وكانت بعنوان "لو ميور دي شوز"، فيما قدّم آخر عروضه في كانون الثاني الماضي.

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