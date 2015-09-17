القبض على طالب وسائق بحوزتهما ربع كيلو هيروين فى سوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش المنطقة، بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وبالتعاون مع الرائد محمد سليمان العمدة، رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، عن ضبط سائق وطالب وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كان تلقى اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بقيام سائق وطالب يقيمان بدائرة مركز أخميم بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وجلبهم كمية كبيرة تمهيدًا لتوزيعها قبل العيد.

وعقب تقنين الإجراءات وإخطار اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط "تامر.ح.أ.ت"، وشهرته "حمادة"، 22 طالبًا، و"علاء.ك.م.م"، 26 عامًا، سائق، ويقيمان بناحية البلابيش دائرة مركز دار السلام أثناء استقلالهما السيارة رقم س هـ ن 7416 "ملاكى" بدائرة مركز أخميم وبحوزتهما "250" جرامًا من مسحوق الهيروين المخدر، و مبلغ "35" جنيهًا، و"3" هواتف محمولة بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تــم التحفــظ علـــى المضبوطـــات وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4230 إدارى مركز أخميم لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.