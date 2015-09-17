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يوسف يحكي لـ في الجول: عنوان جعل الناس تظن أنه قتل مشجعا من الزمالك

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يوسف يحكي لـ في الجول: عنوان جعل الناس تظن أنه قتل مشجعا من الزمالك يوسف يحكي لـ في الجول: عنوان جعل الناس تظن أنه قتل مشجعا من الزمالك

هناك مشجع مات بسبب هدف لمحمد يوسف. هذه قصة لا ينساها المدير الفني الحالي لسموحة عن مواجهاته كلاعب أمام الزمالك.

يوسف يستعد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مساء اليوم الخميس، وذلك بعد تأهل الأهلي للمباراة الختامية على حساب بتروجيت.

يمثل يوسف سموحة، لكنه يأتي بخلفية الأهلي الذي تألق لأعوام وأعوام بقميصه في مواجهة الزمالك.

وحكى يوسف عن موقف لا ينساه في مواجهات الأهلي والزمالك، مفصحا "الموقف إعلامي بشكل بحت".

وأوضح "في مباراة الأهلي والزمالك سنة 1993 فزنا 3-0 في القمة. وبعد انتقادات كثيرة وفي ظروف صعبة سجلت هدفا في مرمى الزمالك".

وتابع "احتفلت بشدة بهذا الهدف ولم أكن أعلم ما ينتظرني".

وأكمل "بعدها بيوم وجدت في الجرائد عنوانا أن محمد يوسف قتل مشجعا في الزمالك!".

وأضاف "طبعا وقتها لم يكن الناس معتادة على مثل تلك العناوين. لم يكن أحد يفهم أن العنوان ليس حقيقيا وأنه مجرد محاولة لجعل القارئ يواصل القراءة".

وأفاد "كان موقفي صعبا وحرجا حتى أوضحوا الأمور بأن هناك مشجع مات بسكتة قلبية بعد الهدف الذي سجلته ليس أكثر!".

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