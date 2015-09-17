بتلو وضأن وكندوز وجملى.. تعرف على فوائد كل منها ومين يكسب

هناك العديد من أنواع اللحوم التى نقوم بتناولها بكثرة أثناء عيد الأضحى، فهناك من يتناول اللحم الكندوز أو البتلو أو الضأن أو الجملى، ولكل منهم فوائد مختلفة وأضرار أيضا مختلفة.

فى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، جميع أنواع اللحوم وفوائدها وأضرارها على صحة المصريين أثناء العيد، ومنها:

اللحوم البتلو:

اللحم الكندوز:

اللحم الضاني:

اللحم الجملي: