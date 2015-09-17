بتلو وضأن وكندوز وجملى.. تعرف على فوائد كل منها ومين يكسب

هناك العديد من أنواع اللحوم التى نقوم بتناولها بكثرة أثناء عيد الأضحى، فهناك من يتناول اللحم الكندوز أو البتلو أو الضأن أو الجملى، ولكل منهم فوائد مختلفة وأضرار أيضا مختلفة.
فى هذا السياق، تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، جميع أنواع اللحوم وفوائدها وأضرارها على صحة المصريين أثناء العيد، ومنها:
اللحوم البتلو:
يتميز هذا النوع من اللحم بطعمه المميز وطراوته، كما أنه سريع الطهى، ولذلك ينصح باستخدامه أثناء إعداد الفتة لأنه خفيف على المعدة ولا تتسبب فى الإصابة بعسر الهضم.
اللحم الكندوز:
ينصح بعدم تناولها لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون
، ولكن يمكن استخدامها فى اللحم المفروم، وينصح بابتعاد مرضى القلب عن تناولها.
اللحم الضاني:
ينصح بتناولها لأنها منخفضة الدهون (بعد إزالته منها)، ولذلك يمكنك تناولها مشوية، ولكن يجب توخى الحذر لمرضى الكلى والكبد والقلب.
اللحم الجملي:
تعد من أكثر اللحوم الصحية، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين ومنخفضة الدهون، و هى أمنه على صحة الإنسان.
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شبكةعيونالإخبارية
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