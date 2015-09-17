إحباط تهريب 16 ألف طلقة و3 أسلحة نارية بجمرك الخفجى بين السعودية الكويت

نجح جمرك الخفجى، الذى يقع شمال شرق السعودية على الحدود الكويتية ، فى إحباط تهريب أكثر من 16 ألف طلقة رشاش و3 أسلحة نارية، وقال مدير عام جمرك الخفجى عيد العنزى إن "جمرك الخفجى نجح فى إحباط محاولة تهريب 10975 طلقة بندقية "شوزن" و5212 طلقة بندقية رشاش، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب أسلحة نارية عبارة عن بندقية رشاش وبندقيتين "شوزن".

وأوضح العنزى أن مركبة من نوع "خصوصي" يستقها أحد القادمين إلى المملكة قَدِمت الى المنفذ وبرفقته عائلته، وعند قيام المراقب الجمركى بالإجراءات الجمركية المعتادة للمركبة عُثر على تلك الكمية من الطلقات النارية والأسلحة مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف أبواب المركبة، وداخل تجاويف المقاعد الأمامية والخلفية للمركبة وذلك بعد تفريغ هذه المقاعد من الطبقة التى بداخلها.

وأضاف العنزى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وأوضح مدير عام جمرك الخفجى أنه يلاحظ من خلال طريقة التهريب فى هذه المحاولة استغلال المهرب لجميع أجزاء مركبته سعياً منه لإدخال أكبر كمية من هذه الممنوعات إلا أن رجال الجمارك بالمنفذ أحبطوا محاولته حيث أن لديهم الدراية الكاملة بهذه الأساليب وغيرها التى يسلكها المهربون.

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