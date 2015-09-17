إضراب الآلاف من المعلمين فى تونس للمطالبة بزيادة الأجور

دخل الآلاف من المعلمين فى تونس فى اضراب لمدة يومين فى تصعيد جديد لأزمة التعليم فى تونس فى ظل مطالب النقابات بإصلاحات وزيادات فى الأجور.

ودخل عدد كبير من موظفى قطاع التعليم الأساسى الذى يضم نحو 70 ألف معلم فى إضراب بعد يومين فقط من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وتعود أزمة قطاع التعليم إلى العام الماضى بسبب تعثر المفاوضات بين النقابات والحكومة حول الزيادات فى الأجور والاصلاحات الهيكلية للقطاع.

وتعانى تونس من صعوبات هائلة لانعاش الاقتصاد المتعثر وخلق فرص للتوظيف والتفاوض مع النقابات بشأن الزيادات فى الأجور فى عدة قطاعات، وكانت الحكومة قررت العام الماضى منح الارتقاء الآلى لتلاميذ المرحلة الابتدائية بسبب الاضرابات وتعذر إجراء الاختبارات فى خطوة غير مسبوقة. ولم تنجح المفاوضات الجديدة التى سبقت انطلاق العام الدراسى فى التوصل الى حلول.

ويعانى قطاع التعليم الذى استأثر عند تأسيس دولة الاستقلال منذ خمسينات القرن الماضى بثلث الموازنة العامة للدولة، من ترهل البنية التحتية وتقادم المنشآت ونسب متزايدة من الانقطاع الدراسى بسبب تفشى الانحراف والفقر.

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