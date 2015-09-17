أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إضراب الآلاف من المعلمين فى تونس للمطالبة بزيادة الأجور

Google+ Print
إضراب الآلاف من المعلمين فى تونس للمطالبة بزيادة الأجور إضراب الآلاف من المعلمين فى تونس للمطالبة بزيادة الأجور
دخل الآلاف من المعلمين فى تونس فى اضراب لمدة يومين فى تصعيد جديد لأزمة التعليم فى تونس فى ظل مطالب النقابات بإصلاحات وزيادات فى الأجور.

ودخل عدد كبير من موظفى قطاع التعليم الأساسى الذى يضم نحو 70 ألف معلم فى إضراب بعد يومين فقط من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وتعود أزمة قطاع التعليم إلى العام الماضى بسبب تعثر المفاوضات بين النقابات والحكومة حول الزيادات فى الأجور والاصلاحات الهيكلية للقطاع.

وتعانى تونس من صعوبات هائلة لانعاش الاقتصاد المتعثر وخلق فرص للتوظيف والتفاوض مع النقابات بشأن الزيادات فى الأجور فى عدة قطاعات، وكانت قررت العام الماضى منح الارتقاء الآلى لتلاميذ المرحلة الابتدائية بسبب الاضرابات وتعذر إجراء الاختبارات فى خطوة غير مسبوقة. ولم تنجح المفاوضات الجديدة التى سبقت انطلاق العام الدراسى فى التوصل الى حلول.

ويعانى قطاع التعليم الذى استأثر عند تأسيس دولة الاستقلال منذ خمسينات القرن الماضى بثلث الموازنة العامة للدولة، من ترهل البنية التحتية وتقادم المنشآت ونسب متزايدة من الانقطاع الدراسى بسبب تفشى الانحراف والفقر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"