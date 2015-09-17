نائب رئيس البرلمان العربى يلتقى برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكرواتى

التقت سامية سيد أحمد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، اليوم الخميس، برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكرواتى بمكتبه بمقر البرلمان بزغرب.

تناول اللقاء قضية اللاجئين العرب وخاصة السوريين منهم، وضرورة أن تكون للدول الأوروبية دور إيجابى فى حل النزاعات فى المنطقة العربية، بالإضافة للسماح لهم بالدخول للدول الأوروبى.

كما أشادت نائب رئيس البرلمان بدور البرلمان والحكومة الكرواتية والتى أبدت استعدادها لاستقبال اللاجئين وتفهم القيادة السياسية للظروف الانسانية التى يعانى منها اللاجئين.

كما تطرق اللقاء للعلاقات البرلمانية السودانية والكرواتية، وضرورة تعزيزها بالتواصل وتبادل الزيارات، وحضر اللقاء الدكتور صلاح الدين عمر القنصل الفخرى للسودان بكرواتيا .