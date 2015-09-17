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السعودية تطالب الأمم المتحدة بتدابير "عاجلة" بعد مواجهات المسجد الأقصى

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السعودية تطالب الأمم المتحدة بتدابير "عاجلة" بعد مواجهات المسجد الأقصى السعودية تطالب الأمم المتحدة بتدابير "عاجلة" بعد مواجهات المسجد الأقصى
أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالات هاتفية الأربعاء بدول اعضاء فى مجلس الامن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مطالبا باتخاذ "تدابير عاجلة" بعد ثلاثة أيام من المواجهات فى باحة المسجد الأقصى فى القدس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف المصدر أن الملك سلمان عبر عن "ادانته واستنكاره الشديدين للتصعيد الإسرائيلى الخطير فى المسجد الأقصى"، داعيا إلى "ضرورة بذل الجهود والمساعى الأممية الجادة والسريعة وضرورة تدخل مجلس الأمن لاتخاذ كافة التدابير العاجلة لوقف هذه الإنتهاكات".

وتابعت الوكالة ان الملك طالب كذلك ب"حماية الشعب الفلسطينى والمقدسات الدينية" مؤكدا أن "هذا الاعتداء ينتهك بشكل صارخ حرمة الأديان، ويُسهم فى تغذية التطرف والعنف فى العالم أجمع"، كما أكد المصدر أن الملك اجرى اتصالا برئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والفرنسى فرنسوا هولاند.
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