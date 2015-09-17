ضبط 5978 مُخالفةٍ مرورية و1256 هارب من أحكامٍ قضائية في السويس

أعلنت مديرية أمن السويس، عن نجاح حملةٍ مُكبرة، استمرت لمدة أسبوع، والتي تمكنت من ضبط عددٍ كبيرٍ من المُخالفات المرورية، والهاربين من أحكامٍ قضائية، ومُتعاطي المواد المُخدرة، وأسلحة بيضاء، ونارية.

وكان اللواء جمال عبد البارئ، مُساعد وزير الداخلية لأمن السويس، قد أصدر تعليماتٍ لكافة الإدارات الأمنية، وإدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي، والعميد محمد شرباش، رئيس مباحث المديرية، تفيد بشن حملةٍ مُكبرة، لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 5978 مُخالفة مرورية متنوعة، ما بين:” عدم تركيب وتشغيل عداد التاكسي – حزام أمان – بدون رخصة قيادة – بدون رخصة تسيير – تليفون محمول – انتظار خاطئ – عكس الإتجاه “، كما تم ضبط عدد 85 دراجة بخارية، وتبين أن منها دراجةٍ مُبلغ بسرقتها.

وتم ضبط 1256 هارب من أحكامٍ قضائية، ومنهم:” 16 جنايات – 747 حبس – 210 غرامات “، كما أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ عدد 57 قرار إداري صادر من حي عتاقة، و عدد 39 قرار صادر من إدارة الأملاك بحي فيصل.

وضبط عدد 6 مُتهمين، وبحوزتهم عدد 7 سلاح ناري “فرد خرطوش”،و7 طلقات نارية – 10 براشوطات نارية-وعدد 4 أسلحة بيضاء”.

وتم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.