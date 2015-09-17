التأمين الصحي: صرف 16 الف عبوة سوفالدي محلي خلال اقل من شهر

قال الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي إن الهيئة العامة للتأمين الصحي صرفت 16 ألف و13 عبوة من السوفالدي المنتج محليا لمرضي فيروس سي المنتفعين بخدمات الهيئة خلال الفترة من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر الجاري.

حجازي في تصريحات صحفية له اليوم إن عدد حالات المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الذين تم علاجهم بعقار السوفالدي ( الثنائي والثلاثي ) بلغ 34 ألف منتفع ، بتكلفة بلغت 408 مليون جنيه في الفترة من ديسمبر2014 حتى أغسطس 2015 من خلال 72 مركز على مستوى الجمهورية.

وأضاف ان عدد عمليات زرع القوقعة التي قامت بها هيئة التأمين الصحي خارج وداخل وحدات الهيئة خلال عام 2015 الجاري بلغت ألف و57 عملية تساهم الهيئة في كل عملية بمبلغ 90 ألف جنيه.

أما عدد عمليات زراعة الكبد خلال العام الجاري فقد بلغت 113 عملية بلغت تكلفتها 9 مليون جنيه حيث تساهم الهيئة في كل عملية بمبلغ 75 ألف جنيه بينما بلغ عدد عمليات زرع القرنيه 218 عملية بإجمالي تكلفة 2،2 مليون جنيه ، فيما بلغ عدد عمليات زرع النخاع 359 عملية ، بإجمالي تكلفة 26 مليون جنيه ، حيث تساهم الهيئة في كل عملية بمبلغ 75 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته فقد بلغ عدد عمليات زراعة الكلى 50 عملية بتكلفة 310 ألف جنيه ، وعدد عمليات القلب المفتوح 5 الأف و 163 عملية بتكلفة 3،37 مليون جنيه ، بينما أجريت 22 ألف و 868 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية بتكلفة 7،41 مليون جنيه.

أما عدد الدعامات الدوائية فقد بلغت 4100 دعامة بتكلفة 5،22 مليون جنيه من سبتمبر 2014 للان داخل وحدات الهيئة بينما بلغ عدد حالات علاج أورام المخ بالجامانايف 434 حالة بتكلفة 5،6 مليون جنيه، وجلسات الأورام 220 ألف و 300 جلسة بتكلفة 82 مليون جنيه ، وحالات هرمون النمو700،28 حالة بتكلفة 17,2 مليون جنيه.

بينما بلغ علاج حالات التصلب الشريني المتناثر (M.S) 1076 حالة بتكلفة 46.5 مليون جنيه سنوياً بعد رفع نسبة المساهمة كما بلغت تكلفة علاج علاج حالات أنيميا البحر المتوسط بالـ (EX-Jade) وبالأدوية البديلة 23 مليون جنيه أما الأجهزة التعويضية فبلغت تكلفتها 3,6 مليون جنيه وعقار الجيلينيا 9 حالات حيث تساهم الهيئة ب 3000 شهرياً للحالة فيما بلغ عدد حالات ترقيع القرنية193 حالة بإجمالي تكلفة 193 ألف خارج وحدات الهيئة.

والجدير بالذكر ان 50.21750.217 مليون مواطن يتمتعون بمظلة التأمين الصحي و يمثلون اكثر من نصف سكان مصر بنسبة تغطية حوالي 58% حيث يقوم نحو 67 الف من العاملين بالهيئة بتقديم الخدمة الطبية لهم.