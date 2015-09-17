تحليل في الجول – هل تعرف كيف يفكر محمد يوسف في إيقاف الزمالك؟

محمد يوسف في شهر يوليو أجرى حوارا مع FilGoal.com تحدث فيه عن الخطة التي يرى أن الأهلي لو طبقها سيفوز على الزمالك في القمة.

لم يكن يوسف يعلم أنه بعد أسابيع قليلة من هذا الحوار سيتولى تدريب سموحة وأن الزمالك سيكون في سبيله خلال مسابقة كأس مصر.

الآن وقد بات يوسف أمام الزمالك. يسترجع FilGoal.com كيف كان مدرب الأهلي الأسبق يحلل مواجهة الفرسان.

1) باسم مرسي

في يوليو كان باسم مرسي أهم مفاتيح فوز الزمالك ولازال.

يوسف كان يدرك ذلك وقد صرح وقتها "هناك 3 نقاط هامة في التعامل مع باسم مرسي لإيقاف خطورته".

وأوضح "الأولى ألا تكون المساحات بين قلبي الدفاع كبيرة. يجب ألا ينشغلان بالتقدم للأمام أو يتشتتان مع أشياء كثيرة، ويلعبان بمقربة من بعضهما البعض".

وتابع "النقطة الثانية ألا يتركوا باسم مرسي ووجهه للمرمى".

2) الناحية اليمنى

حازم إمام يلعب في أفضل حالاته كظهير أيمن مع الزمالك، وهذا أمر كان يركز يوسف عليه في تحليله لمفاتيح لعب الفريق الأبيض.

وصرح يوسف آنذاك "على ثنائي ارتكاز الأهلي إدراك قيمة وخطورة الجبهة اليمنى للزمالك. الميل نوعا ما دفاعيا لتلك الجبهة لغلقها قد يكون ضروريا".

وأكمل "كذلك صاحب الأدوار الهجومية في الناحية اليسرى للأهلي عليه دور في مساندة المدافعين".

3) الضغط

ويفصح يوسف لـFilGoal.com في حوار أجراه يوم الأربعاء "لو تركنا مساحات للزمالك سنخسر. لهذا يجب أن نضغط خصومنا مبكرا".

وأفاد "هناك على الجانب النفسي أمر أخر هام. الهدوء والتعامل مع المباراة باتزان. هذا هو سبيلي لمباغتة الزمالك".

وأتم "نعلم مدى قوة الزمالك حاليا، فالفريق يمتلك العديد من اللاعبين المتألقين، هي مباراة كبيرة ومهمة دون شك. أمتلك فريقا قويا ولاعبين على أعلى مستوى، الدعم الذي ألقاه يساعدني على تحقيق نتيجة إيجابية".