التحقيق مع مديرة محل لبيع أجهزة لاسلكية بدون ترخيص بمدينة نصر

تباشر نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب التحقيق مع مديرة أحدى معارض بيع الاجهزة الالكترونية والاسلكية بمدينة نصر ، لإتهامها وصاحب المعرض ” هارب ” ببيع أجهزة لاسلكية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة .

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام وليد غ، صاحب محل للإلكترونيات ببيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة تنسيقًا مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة صحبة لجنة فنية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتوجه لمقر المحل خلف دار الدفاع الجوى، مدينة نصر، وتم ضبط القائم على إدارته حنان ح و4 جهاز لاسلكى ماركة كينوود و25 جهازا لاسلكيا ماركة سيناو،2 جهاز لاسلكى ماركة كوماتيل،12 جهازا لاسلكيا ماركة موتورولا، جهاز لاسلكى ماركة GE، 8 جهاز لتقوية الإشارة ماركات مختلفة، 3 قواعد شواحن للأجهزة غير معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الإيصالات، 15 شاحنا مختلف الأنواع غير معتمد من الجهاز القومي لتنظيم الإيصالات.

تحرر المحضر رقم 10 أحوال قسم شرطة تليفونات شرق القاهرة، وباشرت النيابة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك المحل.