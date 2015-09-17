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مصرع الخبير الألماني لـ«أنفاق قناة السويس» ومهندسين مصريين في حادث تصادم بالإسماعيلية

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مصرع الخبير الألماني لـ«أنفاق قناة السويس» ومهندسين مصريين في حادث تصادم بالإسماعيلية مصرع الخبير الألماني لـ«أنفاق قناة السويس» ومهندسين مصريين في حادث تصادم بالإسماعيلية

أرشيفية

لقي الخبير الألماني لماكينات حفر الأنفاق أسفل قناة السويس، ومهندسون مصريون مصرعهم، وأصيب سائق، الخميس، إثر تصادم السيارة، التي كانوا يستقلونها بأخرى «نقل» عند مفارق «أبوصوير» بطريق «الإسماعيلية – القاهرة» الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمعة توفيق، نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور محمد عادل، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق «الإسماعيلية – القاهرة» الصحراوي بمفارق «أبوصوير».

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة ملاكى تصادمت مع أخرى «نقل»، ما أدى إلى مصرع 3 مهندسين من العاملين بمشروع نفق الإسماعيلية أسفل قناة السويس، وهم سعاد جنيدي، مدير إدارة الجودة بالمشروع، والمهندس عبدالغني محمد، مهندس المكتب الفني بالمشروع، والخبير الألماني، لورنز، المسؤول عن تركيب وتشغيل الحفار الألماني الذي سيقوم بعملية حفر الأنفاق، وإصابة سائق السيارة.

تم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الإسماعيلية، ونقل السائق المصاب للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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