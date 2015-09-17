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مُحافظ الأقصر يبحث مع رئيس «المصرية للإتصالات» عمليات التطوير للشبكات‎

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مُحافظ الأقصر يبحث مع رئيس «المصرية للإتصالات» عمليات التطوير للشبكات‎ مُحافظ الأقصر يبحث مع رئيس «المصرية للإتصالات» عمليات التطوير للشبكات‎

محمد بدر، مُحافظ الأقصر

بـحث محمد بدر، مُحافظ الأقصر، مع الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات سُبل تطوير خدمات الإتصالات بالمحافظة، فضلًا عن عمليات التطوير والتحديث لشبكات الإتصالات.

 وناقش “بدر”،مع رئيس المصرية للإتصالات، أليات تنفيذ مبادرة “الأقصر أول مدينة ذكية”.

وقال “سالم”، إن الشركة ستكثف خطتها، لتطوير البنية التحتية بالمحافظة، وذلك عن طريق استبدال كابلات النحاس بأخرى “فايبر”، ما سيساهم في زيادة سرعات الإنترنت، بجانب بحث إمكانية تقديم خدمات “واي فاي مجانية”، داخل بعض الميادين، والأماكن العامة بالمحافظة.

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