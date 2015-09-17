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خالد بحاح: نرفض الحوار مع أى جهة مسلحة وسيتم تحرير جميع مناطق اليمن

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خالد بحاح: نرفض الحوار مع أى جهة مسلحة وسيتم تحرير جميع مناطق اليمن خالد بحاح: نرفض الحوار مع أى جهة مسلحة وسيتم تحرير جميع مناطق اليمن
أكد رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح، على أولوية الاهتمام بالملف الأمنى قائلا "نرفض الحوار مع أى جهة مسلحة وسيتم تحرير جميع مناطق اليمن وسنعمل مع المقاومة فى كل مكان بما فيها المقاومة الجنوبية".

وأضاف رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح، خلال مؤتمر صحفى له اليوم من مدينة عدن اليمنية، أن رسالة السلام ما زالت قائمة ولكن استعادة الدولة واجب قبل الدخول فى أى مفاوضات، لافتا أن تعمل على عودة الحياة بشكل تدريجى موضحا أنهم جاءوا إلى عدن ليبقوا فيها ومن ثم الانتقال إلى جميع المحافظات.

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مصر 365

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