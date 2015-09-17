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مصدر عسكرى: الجيش السورى بدأ يستخدم أسلحة جديدة من روسيا

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مصدر عسكرى: الجيش السورى بدأ يستخدم أسلحة جديدة من روسيا مصدر عسكرى: الجيش السورى بدأ يستخدم أسلحة جديدة من روسيا
قال مصدر عسكرى سورى اليوم الخميس إن الجيش السورى بدأ فى الآونة الأخيرة فى استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية والأرضية المقدمة من روسيا، ووصف المصدر الأسلحة بأنها ذات فعالية عالية جدا ودقيقة. وقال إن الجيش بدأ فى استخدامها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تدرب على استخدامها فى سوريا فى الشهور الأخيرة.

وقال المصدر ردا على سؤال بشأن الدعم العسكرى الروسى لسوريا "يتم تقديم سلاح جديد وأنواع جديدة من السلاح. يتم تدريب الجيش السورى على استخدام هذه الأسلحة. فى الحقيقة بدأ الجيش باستخدام بعض هذه الأنواع."، وتابع "الأسلحة ذات فعالية عالية جدا. الأسلحة دقيقة ومؤثرة وتصيب الأهداف بدقة."
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