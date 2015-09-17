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"إيسيسكو" تدين إساءة صحيفة تابعة للحوثيين لأم المؤمنين "عائشة"

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"إيسيسكو" تدين إساءة صحيفة تابعة للحوثيين لأم المؤمنين "عائشة" "إيسيسكو" تدين إساءة صحيفة تابعة للحوثيين لأم المؤمنين "عائشة"
أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" قيام صحيفة "الثورة" اليمنية التى تسيطر عليها جماعة الحوثيين المتمردة على الشرعية والموالية لإيران، بنشر قصيدة شعرية فى عددها الصادر يوم أمس الأربعاء يسىء فيها شاعر يمنى إلى أم المؤمنين السيدة عائشة "رضى الله عنها" بألفاظ نابية لا تصدر عن مسلم يعرف قدر أمهات المؤمنين وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكدت الايسيسكو، فى بيان بثتة وكالة "إينا" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى اليوم الخميس، أن هذا الفعل المشين يدل على انحراف عقدى وضلال لدى من تفوّه به ومن نشره، كما يدل على حقيقة الجهة التى ينتمى إليها وأهدافها الطائفية المقيتة.

ودعت الإيسيسكو الدول الأعضاء والهيئات الإسلامية إلى التنديد بهذا الفعل المشين، والتطاول الوقح على أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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