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وصول 53 ألف طن فحم حجرى صب لميناء الأدبية و1840 راكبا يغادرون ميناء نويبع

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وصول 53 ألف طن فحم حجرى صب لميناء الأدبية و1840 راكبا يغادرون ميناء نويبع وصول 53 ألف طن فحم حجرى صب لميناء الأدبية و1840 راكبا يغادرون ميناء نويبع
يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة دينسا ليوبارد وعلى متنها 53 ألفا و160 طن فحم حجرى مستخدم كوقود أفران لإنتاج الأسمنت، قادمة من جنوب إفريقيا لصالح الشركة العربية للأسمنت، حيث تقوم شركة الشحن والتفريغ سيسكوترانس بتفريغ وتخزين ونقل الشحنة لمصنع الشركة العربية للأسمنت.

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إلزام الشركة المسئولة عن التفريغ باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 (ملحق 12 الخاص بمعايير واشتراطات تداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى)، وذلك أثناء أعمال التفريغ والنقل مع وجود ممثل لجهاز شئون البيئة وإعداد تقرير فنى بعد الانتهاء من تلك الأعمال.

على جانب آخر يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة كيم نيويورك وعلى متنها 1474 طن كيماويات قادمة من شرق آسيا .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 724 راكبا و195 سيارة و28 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 6 ركاب و7 شاحنة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 109 شاحنات و 42 سيارة و91 راكبا، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة و48 سيارة و10 ركاب كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 124 راكبا و 23 سيارة و 14 شاحنة .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة، وعلى متنها 798 راكب و9 شاحنات و 24 سيارة تصدير والعبارة برنسيسة وعلى متنها 49 راكبا و 2 سيارة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 50 سائحا إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص.

ومن جانبه قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 798 راكبا و9 شاحنات و 24 سيارة تصدير والعبارة برنسيسة وعلى متنها 49 راكبا و 2 سيارة .

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 195 راكبا و 3 سيارات، والسفينة سينا وعلى متنها 40 براد و26 تريلا والعبارة آيلة وعلى متنها 798 راكبا و8 سيارات و 2 باص جيت كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 423 راكبا و3 سيارات و8 تريلات، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 72 راكبا والسفينة سينا وعلى متنها 29 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس و على متنها 50 سائحا إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، كما شهد ميناء شرم الشيخ أمس مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 55 سائحا إلى ومن الكنيسة .

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