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محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية للمضارين من انهيار منزلهم بأبوتيج

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محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية للمضارين من انهيار منزلهم بأبوتيج محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية للمضارين من انهيار منزلهم بأبوتيج
عقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لقاءه الدورى لخدمة المواطنين للاستماع إلى شكواهم، وإيجاد حلول لها فى إطار التواصل الفعال والمباشر مع الجماهير، وذلك بحضور منيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن.

واستمع المحافظ فى بداية اللقاء إلى شكوى المواطن أيمن جمال؛ من أحد الأطباء بمستشفى التأمين الصحى بأسيوط "المبرة" الذى تسبب فى وفاة والده، حيث قام الطبيب بقطع أحد شرايين المريض مما تسبب بتجمعات دموية أدت إلى وفاته فى الحال، فأمر المحافظ بإحالة الموضوع للشئون القانونية وفتح التحقيق فوراً فى الأمر.

وتناول "الدسوقى" مشكلة بعض أهالى قرية الواسطى المقيمين على أراضى أملاك الدولة والمتضررين من تقدير سعر متر الأرض، حيث أمر المحافظ بتحويل الأمر للشئون القانونية للنظر فى الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة ؛ كما استمع لشكوى المقاولين المتضررين من اللائحة الجديدة للمحاجر ودفع رسوم إتاوة للمحاجر، مطالبين بتعديل اللائحة ليكون تقسيم هذه الرسوم على شرائح وتقليلها على من يستخدم أقل من 100 متر رمل ووعدهم المحافظ بمخاطبة الهيئة المختصة.

وأعطى المحافظ تعليمات مشددة لعيون عزتلى رئيس مركز الفتح بنقل سوق "الاثنين" بقرية العصارة بمركز الفتح إلى سوق المحافظة بعرب العوامر بعد تضرر الأهالى من قيام السوق بتعطيل حركة المرور وإعاقة المارة.

كما قرر محافظ أسيوط، توفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء للمضارين من انهيار منزلهم بمدينة أبوتيج، مؤكداً أن دور المسئولين مد يد العون للمتضررين، كما وافق على صرف معاش ومساعدات مالية للعديد من الحالات الإنسانية.

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مصر 365