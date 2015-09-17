فساتين ناعمة ورومانسية في عرض كل من من نعيم خان وماركيزا

ظهرت جميع أنواع تصاميم عروض أسبوع الموضة في نيويورك خلال الأيام الماضية، وقد أقيمت أجمل العروض الساحرة ليلة البارحة في عروض كل من نعيم خان وماركيزا .

في عرض المصمم نعيم خان Naeem Khan ذو الأصول الهندية شاهدنا تصاميم فخمةً وأنيقةً زينتها تطريزات متقنةً وألوان صيفية رائعة، منها بعض الفساتين الأميرية التي تمايلت على منصة العرض والتي ستحول من ترتديها لسندريلا متألقة .

أما في عرض ماركيزا Marchesa فقد شاهدنا تصاميم مبهرةً متنوعةً بين التول، الدانتيل والريش بشكل بسيط وناعم، وقد أعجبنا بطريقة استخدام المصممين للمواد والتلاعب بها لتظهر بشكل أنيق وناعم على الرغم من فخامة التفاصيل وكثرة تفاصيلها .

شاهدي معنا أجمل الفساتين الناعمة من عروض نعيم خان وماركيزا في أسبوع الموضة في نيويورك ليلة البارحة، وشاركينا رأيك بها.