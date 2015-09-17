تعرّفي على أزياء ديور وشانيل لموسم خريف وشتاء 2015؟

الرياض - خلود أحمد

عندما نبدأ بالحديث عن الأزياء الفاخرة والمقتنيات الأنيقة فلا يمكن أن نغفل عن ذكر اثنتين من أكبر وأعرق دور الأزياء الفرنسية وهما ديور وشانيل، فقد قدمت كل منهما مجموعةً زاهيةً وشبابيةً لموسم خريف وشتاء 2015 نستعرضها معك في السطور التالية.

قدم المصمم (كارل لاغيرفيلد) أناقةً باريسيةً خالدةً في مجموعته لهذا الموسم، حيث عرض مجموعةً مكونةً من ما يقارب 100 إطلالة صورت حرفية شانيل، وأعادت بصماتها المعروفة بصورة تجمع بين الكلاسيكية وأناقة العصر الحالي بطريقة فريدة، كما تنوعت التصاميم المعروضة بين التنانير القصيرة والكنزات الدافئة، بالإضافة للجاكيتات ذات الياقات العالية، ولا يمكن أن نغفل عن ذكر الفساتين السوداء القصيرة التي جاءت بصورة شبابية جميلة في هذه المجموعة بقصات واسعة تداعب حركاتك وتتراقص معها بنعومة.

وفيما يخص الإكسسوارات فقد كانت مناسبةً لما تبحث عنه كل سيدة معاصرة على الرغم من تصميمها الكلاسيكي المريح، إذ جاءت الأحذية بلون بيجي محايد ومقدمة سوداء، فيما جاء تصميمها مفتوح من الخلف وبكعب صغير وعريض يوفر لك الراحة والتوازن، ويبدو أنّ الكعب العريض من اتجاهات هذا الموسم حيث ظهر كذلك في عرض ديور لخريف وشتاء 2015 بأحذية بوت عالية تزينها ألوان زاهية ومنعشة، متناسقة بطريقة جميلة مع ألوان الملابس في نفس المجموعة.

وقد بهرنا (راف سيمونز) من جديد بمجموعة أنيقة أعطت دار ديور العريقة روحًا شبابيةً مواكبةً لمتطلبات الشابات في هذا العصر، فتنوعت بين الفساتين والتنانير الواسعة بقصات أنثوية جميلة وبنطلونات الليغينغ وألـ Bodysuit ، ولا يمكننا أن نخفي إعجابنا بمعاطف التويد الشتوية الأنيقة .