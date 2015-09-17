أشهر نجمات هوليوود يتألقن بفساتين السهرة في تورونتو

تظهر أناقة النجمات في إطلالات السجادة الحمراء، إذ تختار كل واحدة منهنّ أجمل فساتين السهرات وأغلى المجوهرات لتحصل على إطلالة لائقة بمكانتها كنجمة من نجمات هوليوود، وهذا ما شاهدنا مؤخرًا خلال ظهور النجمات في مهرجان تورونتو السينمائي الذي حمل أجمل الإطلالات.

ظهرت فساتين السهرات الفخمة ذات التصاميم اللافتة في العديد من الإطلالات، وقد تميزت بلمسات صيفية ناعمة كالشيفون والأقمشة الخفية، بالإضافة للألوان والطبعات الناعمة، كما نشاهد في إطلالة الممثلة الشابة داكوتا جونسون Dakota Johnson وإطلالة إيل فانينغ Elle Fanning بلوك كلاسيكي ناعم، بالإضافة لإطلالة النجمة ناعومي واتس Naomi Watts بفستانها الجميل المليء بالكشكشات .

بينما عمدت بعض النجمات لاختيار موديلات فساتين أكثر فخامة منها كما فعلت الممثلة آمبر هيرد Amber Heard التي اختارت فستانًا ذهبيًّا أنيقًا من تصميم إيلي صعب، وريتشيل ماكآدمز Rachel McAdams التي ظهرت بفستان سهرة مورد وناعم من Valentino ، بينما فضلت بعض النجمات اختيار إطلالات أكثر بساطة بالفساتين القصيرة التي أضفت لهنّ انتعاشةً وجمالًا مثل إطلالة إيميلي بلانت Emily Blunt بفستان ديور المميز وجيسيكا تشاستاين Jessica Chastain باختيارها المخملي الفخم .

وعلى الرغم من أنّ الإطلالة الأنثوية كانت المفضلة للعديد من النجمات إلا أنها لم تكن الوحيدة، فقد شاهدنا إطلالات عصرية أكثر جرأة بالبدل والبنطلونات على السجادة الحمراء في مهرجان تورينتو منها إطلالة اليزابيث أولسن Elizabeth Olsen بالأبيض والأسود جوليان مور Julianne Moore التي ظهرت بإطلالة درامية جذابة بجمسوت سوداء .

ما رأيك بإطلالات النجمات في تورينتو ومن هي الأجمل بالنسبة لك.