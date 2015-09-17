هل يتفوق النجوم على زوجاتهم في إطلالات السجادة الحمراء؟

الرياض - خلود أحمد

نتوق دائمًا لمتابعة جديد إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، وفي كل مرة تبهرنا إطلالاتهنّ بأحدث التصاميم وأكثرها أناقةً ولكن لفتنا حضور النجوم الرجال بأناقتهم المعتادة لينافسوا زوجاتهم على الصدارة .

كان حضور النجوم بارزاً في العديد من المناسبات، فقد تألق النجم جوني ديب Johnny Depp مع زوجته آمبر هيرد Amber Heardفي إطلالتين رائعتين في مهرجان البندقية السينمائي مؤخرًا، كما طغت أناقة النجم براد بيت Brad Pitt على أناقة زوجته أنجلينا جولي Angelina Jolie في بعض الإطلالات، وخطف الممثل تشانينغ تاتوم Channing Tatum الأضواء من زوجته جينا ويوان Jenna Dewan على السجادة الحمراء، ولا يمكن أن ننسى حضور النجم جورج كلوني George Clooney الأنيق على السجادة الحمراء ليتباهى كعادته بزوجته المتألقة أمل كلوني Amal Clooney .

كما يعتمد الأزواج أسلوبًا مميزًا للظهور على السجادة الحمراء أحيانًا، كالأسلوب الجريء والمميز الذي يطغى على اختيار كانييه ويست و Kanye West وزوجته كيم كارداشيان Kim Kardashian أو الإطلالات المرحة التي يظهر بها المغني فيريل ويليامز Pharrell Williams مع زوجته.

أما عن النجوم العرب فقد شاهدنا تألقهم الدائم في الحفلات المختلفة، حيث لفتتنا أناقة النجم اللبناني رامي عياش مع زوجته داليدا إذ كونا معًا ثنائيًّا يتمتع بذوق راقٍ ومميز، وأعجبنا باختيارات الممثل أحمد حلمي وزوجته الأنيقة منى زكي، ولفتتنا الإطلالات التي يظهر بها الممثل يوسف الخال مع زوجته نيكول سابا في العديد من المناسبات والحفلات الساهرة، ولطالما كان عاصي الحلاني وزوجته كوليت أعلامًا للأناقة في العالم العربي .

شاهدي معنا كيف نافس النجوم زوجاتهم في إطلالات السهرات .