أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر: عن الحكم سبب الخسارة والحظ العثر

Google+ Print
فينجر: عن الحكم سبب الخسارة والحظ العثر فينجر: عن الحكم سبب الخسارة والحظ العثر

اتهم أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي حكم مباراة فريقه أمام دينامو زغرب الكرواتي، بالتسبب في خسارة المدفعجية.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "فريقنا لم يكن في مستواه، ولكن الحكم أيضا كذلك لم يكن موفقا".

وأضاف البروفسور الفرنسي "كان الحكم أحد أسباب خسارتنا للمباراة".

فينجر أتبع "الهدف الأول لدينامو جاء من تسلل واضح، وبالنسبة لطرد جيرو فلم يكن مستحقا. البطاقة الصفراء الأولى خاطئة لأن الخطأ لم يكن عليه من الأساس، أما البطاقة الثانية فكانت غير مقصودة لأن جيرو اصطدم باللاعب عن دون قصد".

وأضاف "لم نكن موفقين أيضا في المباراة، فلقد أضعنا العديد من الفرص خلال الشوطين، كانوا كفيلين بتغيير مجريات الأمور".

كان آرسنال خسر أمام دينامو زغرب على أرض الفريق الكرواتي بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويدخل أرسنال مباريات صعبة في الأسابيع المقبلة إذ يزور ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي ثم يلتقي بتوتنام هوتسبر في وايت هارت لين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع