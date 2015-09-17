فينجر: عن الحكم سبب الخسارة والحظ العثر

اتهم أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي حكم مباراة فريقه أمام دينامو زغرب الكرواتي، بالتسبب في خسارة المدفعجية.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "فريقنا لم يكن في مستواه، ولكن الحكم أيضا كذلك لم يكن موفقا".

وأضاف البروفسور الفرنسي "كان الحكم أحد أسباب خسارتنا للمباراة".

فينجر أتبع "الهدف الأول لدينامو جاء من تسلل واضح، وبالنسبة لطرد جيرو فلم يكن مستحقا. البطاقة الصفراء الأولى خاطئة لأن الخطأ لم يكن عليه من الأساس، أما البطاقة الثانية فكانت غير مقصودة لأن جيرو اصطدم باللاعب عن دون قصد".

وأضاف "لم نكن موفقين أيضا في المباراة، فلقد أضعنا العديد من الفرص خلال الشوطين، كانوا كفيلين بتغيير مجريات الأمور".

كان آرسنال خسر أمام دينامو زغرب على أرض الفريق الكرواتي بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويدخل أرسنال مباريات صعبة في الأسابيع المقبلة إذ يزور ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي ثم يلتقي بتوتنام هوتسبر في وايت هارت لين.