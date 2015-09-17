انهيار جزئى بمنزل دون خسائر بشرية بطهطا فى سوهاج

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، انهيار جزء من منزل بمدينة طهطا دون خسائر بالأرواح، وانحصرت التلفيات فـى بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية .

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال يفيد انهيار جزئى بأحد المنازل.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد مجلى رئيس مباحث المركز، انهيار جزء من منزل ملك شادية على خلف أحمد 40 عاما ربة منزل، وتقيم بذات الناحية.

والمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين لــم ينتــج عـــن ذلــك ثمــة إصابـــات بأحـــد، وانحصرت التلفيات فـى بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

بسؤال مالكة المنزل، أيدت ما جاء بالفحص، وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ولم تتهم أحدا بالتسبب فـى ذلك، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للانتقال وإجراء المعاينة اللازمة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2020 إدارى القسم لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة .

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