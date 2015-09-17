حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات من شوارع طوخ بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية والوحدة المحلية بطوخ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة طوخ.

وشارك فى الحملة قوات أمن القليوبية ومعدات الوحدة المحلية بطوخ وأسفرت الحملة عن إزالة العشرات من التعديات بنطاق المدينة وحرم الطريق العامة وممتلكات الدولة والأراضى الزراعية.

وأكد عبد البار حشيش رئيس مدينة طوخ أن أجهزة الدولة مستمرة فى توجيه الحمالات على الباعة الجائلين والإشغالات التى تتسبب فى غلق الطرق وإعاقة حركة المرور وأنه لا تهاون مع المخالفين.



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